Monster Hunter, 20 anni di caccia e non sentirli

Ma la serie di anni ne ha compiuti venti anni lo scorso 11 marzo: è una buona occasione per ripercorrere la storia di Monster Hunter, la sua evoluzione a livello di gameplay, e il modo in cui ha trasformato i videogiochi da diverso tempo a questa parte.

È ironico, e anche sorprendente, che per un anniversario così importante non sia in uscita nessun nuovo Monster Hunter, a parte le conversioni e le remaster degli Stories nell'estate a venire. Il prossimo Monster Hunter Wilds è previsto per un generico 2025 ; questo dà l'idea della cautela con cui Capcom si muove dietro le quinte quando si tratta di questo brand, che ha scavalcato l'oceano con difficoltà prima di conquistare un pubblico sempre più numeroso e diventare anche da noi un successo di critica e di vendite solo nell'ultimo decennio, proliferando sotto forma di spin-off, merchandising e - purtroppo - adattamenti cinematografici.

Le prime cacce

Il primo, indimenticabile Rathalos di Monster Hunter

Il 2004 è stato un anno interessante per il settore dei videogiochi, soprattutto perché le menti più brillanti del settore avevano finalmente intuito il potenziale di Internet: forse non è un caso che lo stesso anno avrebbe visto la luce World of Warcraft, un gioco destinato a cambiare per sempre il rapporto del pubblico con l'online. Monster Hunter, però, usciva mesi prima seguendo una scia diversa, quella degli arcade che si potevano giocare insieme agli amici, quella di Phantasy Star Online per intenderci, che era stata un successo contenuto ma istruttivo.

L'idea di Capcom era quella di sfruttare la tecnologia di PlayStation 2 e la sua connettività con tre titoli: Auto Modellista, Resident Evil Outbreak e Monster Hunter, appunto. Soprattutto gli ultimi due riscossero un buon successo in Giappone, vendendo più di un milione di copie a testa.

In un vecchio Special Feature sul sito ufficiale di Capcom, il game designer Katsuhiro Eguchi raccontò quanto fosse stato difficile inventare un nuovo gioco di sana pianta: nel 2004 Capcom viveva sostanzialmente di rendita grazie ai suoi marchi più famosi, dal summenzionato Resident Evil a Street Fighter, passando per Mega Man e così via. In più, bisognava tenere a mente un sacco di variabili nella progettazione di un'esperienza che doveva rivolgersi a tutti, impedendo al contempo che gli utenti potessero volgere le dinamiche online a loro favore: per esempio, bisognava regolarlo in modo che tutti ricevessero delle ricompense a prescindere dal loro contributo, ma il gameplay doveva soddisfare anche i giocatori più avventati e coraggiosi.

Considerando, poi, quanto fosse complicato gestire sia i giocatori che i mostri online, Capcom decise di sincronizzare solo i mostri di grandi dimensioni con gli utenti, e di caratterizzare il sistema di combattimento con un piglio più misurato in cui emergesse l'importanza del sistema di controllo e del posizionamento, quindi l'attento studio dei mostri e dei loro schemi comportamentali.

Il Tigrex è entrato in scena con Monster Hunter Freedom 2

Nonostante tutti questi ragionamenti, che servirono a gettare le basi per un gameplay all'epoca unico nel suo genere, a Capcom avevano velocemente intuito che la strada online non era quella giusta da battere. L'altissima densità abitativa giapponese favoriva i sistemi portatili e le sessioni di gioco al volo, perciò mentre il team di Kaname Fujioka preparava dei contenuti extra da pubblicare un annetto dopo sotto forma di Monster Hunter G e un vero e proprio sequel, Monster Hunter 2, con cui uscire nel 2006, a un altro director - Yasunori Ichinose - veniva affidato il compito di tradurre la serie sulla console portatile Sony PSP col titolo Monster Hunter Portable.

Possiamo dire che fu in quel momento che Monster Hunter trovò la sua dimensione, tant'è che lo stesso Monster Hunter 2 nel 2006 fu convertito per PSP col titolo Monster Hunter Portable 2nd e migliorato sotto diversi aspetti e funzionalità. Pur uscendo dalle nostre parti dopo molti mesi, col titolo Monster Hunter Freedom, sarebbe stata poi la versione G a rilanciare la serie anche in occidente sotto forma di Monster Hunter Freedom Unite.

Monster Hunter Freedom Unite ha cominciato la conquista dell'occidente

Le prime iterazioni di Monster Hunter erano molto acerbe rispetto al gioco per come lo conosciamo oggi. C'erano meno armi - le Doppie lame, per esempio, furono aggiunte prima alla versione americana di Monster Hunter e poi a Monster Hunter G - e non esisteva neppure una vera e propria narrativa: lo scopo del giocatore era semplicemente cacciare i mostri, accettando i vari incarichi presso il villaggio centrale e fabbricando armi e armature migliori per affrontare in condizioni favorevoli mostri sempre più forti e aggressivi.

Oggi i meccanismi sono rimasti grossomodo gli stessi, ma si può capire come mai il gioco faticava a prendere piede dalle nostre parti; non solo la localizzazione richiedeva mesi, ma le dinamiche sembravano invecchiare fin troppo velocemente e la componente multigiocatore risultava molto meno accessibile a causa delle nostre abitudini e della nostra mentalità. In un certo senso, Monster Hunter Freedom Unite riuscì finalmente a prendere piede quando i giocatori si inventarono un modo non propriamente legittimo di giocare insieme via Internet.