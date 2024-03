Nintendo Switch 2 userà il DLSS ma non l'architettura Ada Lovelace, per un rumor

Nintendo Switch 2 supporterà la tecnologia DLSS per l'upscaling dei giochi, ma non utilizzerà l'architettura Ada Lovelace di NVIDIA, ripiegando su di una più economica GPU Ampere: lo riferiscono gli ultimi rumor sulla prossima console della casa giapponese.

Stando alla fonte della notizia, lo youtuber Moore's Law is Dead, la maggior parte dei titoli attualmente in cantiere per Nintendo Switch 2 ricorrerà al DLSS per ottimizzare le prestazioni senza rinunciare alla qualità visiva, ma questo approccio non sarà obbligatorio: gli sviluppatori potranno scegliere liberamente se impiegare la tecnologia in questione o meno.

Sono ormai anni che si vocifera di come la prossima console Nintendo sia destinata a utilizzare il DLSS, dunque quest'ultimo rumor si aggiunge a tanti altri e va a consolidare un aspetto che ormai diamo praticamente per scontato per quanto concerne la nuova piattaforma.

Diverso è il discorso relativo alla GPU, che secondo Moore's Law is Dead opterà per l'architettura Ampere anziché puntare su Ada Lovelace al fine di contenere i costi. Si mormora tuttavia che siano state apportate delle modifiche per introdurre alcune funzionalità di ultima generazione.