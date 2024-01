Dead by Daylight x Alan Wake: trailer, data di uscita e dettagli del nuovo Sopravvissuto

Behaviour Interactive e Remedy Entertainment hanno annunciato una nuova collaborazione per Dead by Daylight, il gioco horror asimmetrico online. Alan Wake diventerà parte del titolo multigiocatore a partire dal 30 gennaio 2024, su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile Dead by Daylight.

Inoltre, è disponibile un trailer dedicato, che potete vedere qui sotto. Nel filmato possiamo vedere una serie di scene che "fondono" Alan Wake 2 e Dead by Daylight.

Alan Wake è come sempre basato su Ilkka Villi e doppiato da Matthew Porretta. Ci saranno linee di dialogo (e urla) originali per Dead by Daylight.