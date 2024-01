Devil May Cry: Peak of Combat disponibile su iOS e Android con trailer di lancio

Devil May Cry: Peak of Combat è disponibile su iOS e Android a partire da oggi, come conferma lo spettacolare trailer di lancio realizzato per l'occasione da NebulaJoy: il download da App Store e Google Play è gratuito.

A qualche mese di distanza dal trailer della beta di Devil May Cry: Peak of Combat, l'action mobile realizzato con la supervisione di Capcom è finalmente pronto al debutto e punta a offrire un'esperienza di grande spessore.