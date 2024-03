Famitsu, i voti della settimana non elogiano Contra: Operation Galuga e LISA: Definitive Edition

Ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni , tramite quattro diverse persone, con un voto in decimi. Le quattro votazioni si sommano infine in un massimo di 40 punti. Il voto perfetto è chiaramente raro, ma quest'anno ne è già arrivato uno.

La testata giapponese Famitsu ha pubblicato le nuove recensioni settimanali . Si tratta solo di due giochi per questa edizione e i voti non sono particolarmente alti:

I giochi delle recensioni di Famitsu

Contra: Operation Galuga è il ritorno della classica saga di Konami. Si tratta di uno sparatutto bidimensionale molto classico con una buona varietà di level design, bestiario e combattimenti. È possibile giocare in solitaria o con gli amici grazie al multiplayer locale. Non aspettatevi però un gioco particolarmente lungo. Potete leggere tutti i dettagli nella nostra recensione di Contra: Operation Galuga.

LISA: Definitive Edition è invece un GDR a scorrimento: si tratta di una versione potenziata di LISA: The Painful e LISA: The Joyful. Ci porta in un mondo post-apocalittico dove la morale non esiste più. Dovremo compiere scelte difficili che cambieranno anche in modo permanente il gameplay.