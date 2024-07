L'attore di Astarion di Baldur's Gate 3 vorrebbe collaborare con altri grandi studi di sviluppo, ecco quali

Anche se Newbon si è calato nei panni di molti personaggi , tra cui Elijah Kamski e Gavin Reed in Detroit: Become Human, Nicholai Ginovaef e Karl Heisenberg in Resident Evil e Zeon in Xenoblade Chronicles 3, è stato il vampiro di Baldur's Gate 3 a portare il talentuoso attore a nuovi livelli e ora il suo nome è al centro dell'attenzione; questo lo aiuterà a collaborare con i suoi team preferiti?

Le parole di Newbon

In un'intervista con BAFA, Newbon ha parlato del suo amore per Astarion dopo che gli è stato chiesto quali sono i suoi obiettivi futuri di carriera ora che il suo lavoro con Baldur's Gate 3 è stato completato.

"Ad essere sincero, mi piacerebbe interpretare di nuovo Astarion, in qualche modo", ha detto. "Mi piacerebbe molto farlo. Sarebbe fantastico. Live-action o gioco, non mi interessa. Pubblicità per del succo d'uva, non so, qualsiasi cosa".

Newbon ha anche dichiarato che avrebbe interpretato qualsiasi personaggio di Baldur's Gate 3 perché la storia del gioco lo ha colpito sin dal principio, sarebbe stato disposto anche a vestire i panni di un "Goblin con una pinta di birra" pur di essere parte dell'opera di Larian Studio.

Parlando dei team con i quali vorrebbe lavorare in futuro, Newbon ha detto di essere interessato a qualsiasi personaggio di qualità e che gli permetta di divertirsi e ha poi affermato: "Ci sono sicuramente persone con cui mi piacerebbe lavorare. Mi piacerebbe lavorare con Santa Monica, Insomniac, Naughty Dog e Bethesda. Adoro Fallout".