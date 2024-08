È possibile usare PlayStation VR2 su PC senza il costoso adattatore ufficiale, ma a una condizione specifica

Come indicato dal portale RoadToVR e segnalazioni dagli utenti di Steam, è possibile collegare il visore di Sony al proprio PC connettendolo tramite cavo USB-C direttamente alla GPU , ma solo a patto che questa sia in possesso di una porta VirtualLink .

A quanto pare è possibile utilizzare PlayStation VR2 su PC senza dover per forza acquistare il costoso adattatore ufficiale lanciato sul mercato da Sony, per quanto ciò vale solo per i giocatori in possesso di specifiche schede video.

Solo poche schede grafiche hanno una porta VirtualLink

Per chi non lo sapesse, VirtualLink è uno standard USB-C progettato appositamente per semplificare la connesione dei visori VR, combinando alimentazione e trasferimento di video e dati con un unico cavo. Purtroppo, è diventato obsoleto nel giro di pochi anni, nonostante l'idea fosse quella di un'ampia e duratura diffusione.

Una scheda video NVIDIA che dispone di una porta VirtualLink

Di conseguenza questa porta è assente in praticamente qualsiasi scheda video lanciata negli ultimi anni. È possibile trovarla, invece, su alcuni modelli di RTX 20 e le sue varianti Super o sulle GPU AMD Radeon RX 6000, RX 7000 e Radeon VII. Anche nel loro caso, la compatibilità non è garantita. Ad esempio, per quanto riguarda le RTX 2060 solo la Founder's Edition e una versione custom dispongono di una porta VirtualLink.

Insomma, non si tratta di uno standard diffusissimo ed è limitato a schede un po' datate, ma se avete la fortuna di possedere una GPU con una porta VirtualLink e siete interessati al mondo della VR, volendo potrete connettere e giocare con PlayStation VR2 senza dover spendere i 59,99 euro richiesti per l'adattatore ufficiale di Sony.