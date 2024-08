Anthem è stato fondamentale per la creazione di Dragon Age: The Veilguard

BioWare è un team di sviluppo amato che può vantare grandi successi nel corso degli anni, ma anche alcuni insuccessi. Uno dei più grandi è certamente Anthem , un gioco live service a tema fantascientifico che ha fallito molto rapidamente ed è poi stato abbandonato. La parte positiva di tutto questo è che il team ha capito in cosa era bravo e cosa no.

Le parole del creative director di Dragon Age: The Veilguard

Il director ha affermato: "Siamo uno studio che si è sempre basato sull'approfondimento della narrazione e del gioco di ruolo. Sono orgoglioso di molte cose di Anthem: ho lavorato a quel progetto per un anno e mezzo. Ma alla fine della giornata stavamo costruendo un gioco incentrato su qualcosa in cui non eravamo necessariamente altrettanto abili".

"Per me e per il team, la lezione più importante è stata quella di sapere in cosa si è bravi e di concentrarsi su quello. Non disperdetevi troppo. Non cercate di fare un mucchio di cose diverse per le quali non avete le competenze necessarie. Molte persone di questo team sono venute qui per costruire un gioco di ruolo single player incentrato sulla storia".

"All'inizio abbiamo provato un sacco di idee diverse", ha detto Epler. "Ma la forma che ha assunto The Veilguard è, per molti versi, quella verso cui ci siamo sempre spinti. Stavamo solo provando modi diversi per arrivarci. C'è stato un momento in cui ci siamo davvero decisi: 'Questo è un gioco di ruolo single player, incentrato sulla storia - e questo è tutto ciò che deve essere'".

È stato inoltre spiegato che Dragon Age: The Veilguard non permette di controllare gli alleati del protagonista per due motivi sensati.