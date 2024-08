Apple cambia strada per i pannelli OLED dell'iPad: addio LG, benvenuta Samsung

Apple ha selezionato Samsung Display come principale fornitore di pannelli OLED per il prossimo iPad Air, previsto per il 2026. Questa decisione è stata presa dopo aver valutato le superiori capacità produttive di Samsung rispetto al suo concorrente, LG Display, almeno secondo quanto riportato da The Elec.

Capacità produttiva migliore Samsung Display, noto per le sue capacità di produzione elevate, gestisce la linea A3 capace di produrre 135.000 unità OLED al mese. Questi pannelli sono principalmente destinati all'iPhone e al più recente iPad Pro M4, device con migliore luminosità ed efficienza. Al contrario, le linee di produzione di LG Display, E6-1 a E6-3, dedicate agli OLED per iPhone, hanno una capacità significativamente inferiore: parliamo di 45.000 unità al mese, con la linea E6-4, numero che diventa ancora più basso per gli OLED per iPad, soltanto 15.000 unità al mese. Uno dei molti usi di un iPad La strategia di Apple di passare i suoi iPad Air e iPad mini alla tecnologia OLED verrà attuata presto, con l'iPad Air atteso nel 2026 e l'iPad mini nel 2027. Tuttavia, rapporti di ET News e ZDNET Korea suggeriscono un aggiornamento simultaneo per entrambi i modelli nel 2026, mentre altre fonti spostano l'upgrade OLED dell'iPad Air da 13 pollici al 2027. Il futuro iPad Air OLED manterrà un display da 11 pollici, mentre si prevede che quello dell'iPad mini diventi più grande, da 8,3 pollici a 8,7 pollici.