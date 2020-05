Euronics: sconti su PS4, Nintendo Switch, Xbox e videogiochi nelle offerte Smart Days

Euronics fa partire una nuova serie di sconti che riguardano anche PS4, Nintendo Switch, Xbox e videogiochi vari all'interno dell'offerta ciclica Smart Days, valide per la settimana in corso fino al 24 maggio 2020.

Trovate l'elenco completo dei prodotti in offerta a questo indirizzo sul sito Euronics, ma questa mandata si presenta piuttosto ricca di videogiochi oltre all'ovvia presenza di elettrodomestici e prodotti vari per la casa, tra console e giochi stessi.

In particolare, troviamo un'interessante sconto su Nintendo Switch Lite a 199,99 euro invece del prezzo di listino fissato a 219,99 euro, sul fronte dell'hardware da gioco, mentre diversi titoli si trovano all'interno del catalogo scontato per questa settimana.

Per quanto riguarda PS4, troviamo vari giochi a sconto come FIFA 20 a 19,90 euro, Rainbow Six: Siege a 14,99 euro, The Sims 3 a 19,99 euro, Shenmue 3 a 29,99 euro, The Division 2 a 9,99 euro, Battlefield V a 24,99 euro e anche molti altri. Molti di questi titoli sono disponibili allo stesso prezzo anche su Xbox One, oltre anche ad Assassin's Creed Odyssey a 24,99 euro e Star Wars Jedi: Fallen Order a 39,99 euro, tra gli altri.

Anche sul fronte Nintendo Switch ci sono diversi abbassamenti di prezzo, con anche alcuni titoli maggiori portati a 49,99 euro come Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe e Pokémon Spada e Scudo.

Notevole anche l'assortimento di sconti sugli accessori per PC da gaming, come cuffie Logitech G635 a 99,99 euro, mouse G502 a 59,99 euro, Monitor Samsung C27F390FHU e tanti altri, che potete trovare a questo indirizzo.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.