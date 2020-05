Maneater: trailer di lancio e nuove immagini per l'action RPG di Tripwire Interactive

Maneater, l'interessante action RPG sviluppato da Tripwire Interactive, si mostra con il trailer di lancio e con una serie di nuove immagini a pochi giorni dall'uscita, fissata al 22 maggio su PC, PS4 e Xbox One.

Come riportato nella nostra anteprima dall'E3 2019, Maneater è un titolo particolarmente originale e fuori di testa, in cui controlliamo uno squalo che cresce nel corso della propria vita, sbloccando nuove abilità e affrontando avversari sempre più temibili, inclusi gli esseri umani.

"Con una premessa davvero unica e un approccio mai visto prima per il genere action-RPG, Tripwire Interactive non vede l'ora di portare i giocatori in un viaggio attraverso acque inesplorate con Maneater", recita il comunicato ufficiale.

Gioca nei panni di un gigantesco squalo leuca e terrorizza i corsi d'acqua costieri. Nuotatori di lacrime e palombari fatti a pezzi danno agli umani una ragione per temerti.

Immergiti in un mondo vivente e pieno di minacce e ricompense. Esplora relitti sommersi, nasconditi negli acquitrini o semplicemente spostati nell'oceano aperto in cerca di cui nutrirti.