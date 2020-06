The Last of Us 2 sfiora il perfect score nei voti di Famitsu, bene anche Xenoblade Chronicles

The Last of Us 2 manca il perfect score per un solo punto nei nuovi voti di Famitsu, che confermano dunque l'andamento del gioco Naughty Dog presso la critica anche in quel del Giappone in questo caso, all'interno di un numero della rivista che contiene anche il voto di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

The Last of Us 2 si prende un ottimo 39/40, raggiungendo dunque quasi il risultato pieno, mancato veramente di un soffio. Da notare, peraltro, che la valutazione va in notevole contrasto con una delle più basse registrate invece sempre per il gioco Naughty Dog in Giappone: come evidenzia Metacritic, la divisione giapponese di IGN sembra essere quella che ha apprezzato meno il gioco nei voti della critica, ma evidentemente non è un giudizio condiviso dalla rivista nipponica.

Vediamo dunque i voti presenti in questo numero di Famitsu: