Pokémon GO, mongolfiera del Team Rocket avvistata a Monaco: l'immagine

A causa dell'emergenza sanitaria, è difficile che siate in vacanza a Monaco, la piccola città-stato sulla costa mediterranea della Francia; tuttavia, se foste lì in queste ore, potreste scorgere la mongolfiera del Team Rocket, ennesimo evento dedicato a Pokémon GO (ben noto titolo mobile disponibile gratuitamente).

Difatti è stata avvistata la mongolfiera del Team Rocket, non all'interno del titolo di Niantic Labs (Pokémon GO, appunto) ma direttamente nel mondo reale. Non è chiaro cosa stiano tramando quei mascalzoni, ma non è da escludere l'invasione di Monaco. Chiaramente, scherzi a parte, si tratta di un evento promozionale: Pokémon GO festeggia proprio in questi giorni il suo quarto anniversario.

Nell'ultimo periodo il professor Willow ha parlato a tutti gli Allenatori di un misterioso piano del Team Rocket: in ogni immagine fornita, c'era sempre una mongolfiera. Forse finalmente si arriverà a capo di questo mistero, restate sulle nostre pagine perché vi terremo aggiornati.

Ecco l'immagine che mostra la minacciosissima mongolfiera del Team Rocket di Pokémon GO nei cieli di Monaco. Ormai la distanza tra videogiochi e mondo reale è andata perduta da tempo.

El globo del Team GO Rocket ha sido visto sobrevolando Munich (Alemania) pic.twitter.com/SJiyYSqD54 — PokéXperto Ⓜ️ (@pokexperto) July 7, 2020