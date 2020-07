Twitch, Alinity accusata di essere responsabile del ban del Dr Disrespect, lei nega

Alinity ha negato categoricamente di essere stata lei la causa del ban permanente da Twitch del Dr Disrespect, del quale oltretutto non si conoscono ancora le motivazioni. La ragazza è finita sotto una serie di accuse incrociate dovute all'odio smodato che molti provano per lei.

Sostanzialmente dopo il ban del Dr Disrespect è nato una specie di movimento di opinione che ha chiesto a Twitch come mai una come Alinity Divine fosse ancora sulla piattaforma, nonostante i suoi comportamenti controversi, mentre il dottore è stato bannato senza appello. Il tutto si è tradotto in un post fake su Reddit che l'accusava di essere la causa del ban del noto streamer. Nonostante le accuse si siano dimostrate infondate, in molti hanno continuato a perpetrarle spacciandole per vere.

Così Alinity, durante uno stream del 6 luglio insieme allo psichiatra di Twitch Alok 'Dr. K' Kanojia, ha negato di nuovo di essere la causa del ban del Dr Disrespect, parlando più in generale di quanti la odiano:

"Devi sapere che sono diventata il punching ball di internet. Il Dr Disrespect è stato bannato. Non l'ho mai incontrato, non ci ho mai parlato. Non ho mai avuto un'interazione con lui. È stato bannato e io sono diventata un trend su Twitter insieme al suo ban. La gente ha iniziato ad accusarmi di esserne la causa.

La gente ha iniziato a molestarmi chiedendomi perché lo avessi fatto bannare. Hai fatto sesso con lui? E io ho risposto qualcosa tipo "Ma che ca..0 state dicendo?" Quindi scoprire il motivo per cui è stato bannato è diventato una mia ossessione. Volevo provare a queste persone che non avevo niente a che fare con quanto successo."

Alinity ha anche confessato di aver pensato più volte al suicidio per tutti i maltrattamenti ricevuti online, soprattutto dopo i fatti relativi al suo cane e quelli della fuoriuscita del seno in diretta.