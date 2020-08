Google Stadia, lo studio di Until Dawn starebbe sviluppando un gioco esclusivo per la piattaforma

Supermassive Games, lo studio cui dobbiamo tra gli altri Until Dawn e il più recente Man of Medan, potrebbe essere al lavoro su di un titolo esclusivo per Google Stadia in uscita nel 2021. La notizia è emersa dal sito ufficiale del grafico Jonah Austin, esperto in animazioni facciali, dove tra le esperienze lavorative viene riportato un "gioco per Google Stadia / Supermassive Games non annunciato in uscita nel 2021."

La notizia trova forza nell'accordo tra Google e Supermassive annunciato qualche mese fa, di cui però non furono chiariti completamente i termini. Qualcuno pensò che riguardasse solo la conversione di alcuni loro titoli per Stadia, ma potrebbe essere molto altro in ballo.

Che dire? Speriamo che sia effettivamente così. Stadia ha davvero bisogno di grosse novità per risollevarsi un po' e tornare ad attirare l'interesse dei videogiocatori e un'avventura horror a livello di Until Dawn potrebbe essere ottima per convincere molti a provare la piattaforma.

Purtroppo sul gioco in questione non ci sono dettagli di sorta. L'unica certezza è che a ottobre Supermassive pubblicherà Little Hope, la seconda avventura autonoma della serie The Dark Pictures, che segue il milione di copie venduto da Men of Medan.