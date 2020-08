Ghost of Tsushima, un cosplay a tema realizzato da villain_lady

Ghost of Tsushima è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 già da un po', ed è sicuramente uno dei titolo più giocati dell'estate 2020. Il mondo dei cosplay subisce a sua volta l'influsso delle nuove produzioni, e non solo di quelle targate Sony: ecco allora un nuovo cosplay, realizzato proprio negli scorsi giorni.

A realizzarlo è stata la cosplayer villain_lady, tra l'altro con materiale di fortuna. Dopo aver giocato per un po' a Ghost of Tsushima, l'artista non ce l'ha fatta più: "dovevo fare qualcosa a tema. Allora ho preso tutto ciò che avevo di giapponese, che era nascosto in camera, e me lo sono messo addosso".

"Amo questo gioco" ha continuato la cosplayer, che ha pubblicato il suo lavoro su Instagram, "cosa ne pensate della mia trasformazione in samurai? Non possiedo un cavallo. Però credo che il mio Bambi abbia svolto un ottimo ruolo nel posizionarsi accanto a me. E il gioco? Vi piace?". Trovate l'immagine del cosplay dedicato a Ghost of Tsushima poco più avanti: fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento.

