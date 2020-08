Prince of Persia Remake compare nel listino di un retailer, con periodo di uscita

Prince of Persia Remake è comparso nel listino di un importante retailer del Guatemala, con tanto di indicazione del periodo di uscita, fissato a novembre.

Dopo l'annuncio di Prince of Persia: The Dagger of Time, un escape game VR, avevamo un po' perso le speranze di assistere al ritorno del celebre franchise, ma è possibile che Ubisoft voglia accontentarci, nonostante tutto.

Il prodotto in questione compare nel listino nelle versioni PS4 e Nintendo Switch, anche se immaginiamo che una produzione del genere difficilmente mancherà l'appuntamento anche con PC e Xbox One.

Più che un remake, tuttavia, è probabile che si tratti di una remaster e i materiali grafici utilizzati per il catalogo del rivenditore fanno pensare al reboot in cel shading del 2008, che può contare ancora su tanti fan.

A questo punto non rimane che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Ubisoft e tenere le dita incrociate: in genere le remaster servono per tastare il terreno di una proprietà intellettuale abbandonata da tempo in vista di un possibile nuovo capitolo.