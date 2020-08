Demon's Souls per PS5, l'obiettivo di Sony era di averlo al lancio, stando a un giornalista

Stando al giornalista Imran Khan, l'obiettivo di Sony è sempre stato quello di avere Demon's Souls pronto per il lancio di PS5. L'unica causa che potrebbe aver portato a un cambio di programma è il COVID-19, che come saprete ha creato problemi all'intera industria, ma l'ex-direttore di Game Informer non è informato sugli ultimi sviluppi della situazione, quindi non può dare informazioni più precise in merito.

In effetti Demon's Souls al lancio della console sarebbe perfetto, visto che si tratta dell'attesissimo remake del capostipite di un genere che nel frattempo ha raccolto un numero di fan molto maggiore di coloro che all'epoca acquistarono la versione PS3. Inoltre, trattandosi di un remake è un progetto relativamente economico (comunque sia molto più che se fosse un gioco nuovo sviluppato da zero), quindi correrebbe meno rischi pur essendo la base installata iniziale di PS5 ancora incerta.

L'intervento di Khan è arrivato a commento della notizia emersa ieri sulla classificazione di Demon's Souls in Coreae in Giappone, che ha subito fatto partire le speculazioni sulla possibilità che sia tra i titoli di lancio di PS5.

I'd doubt it if only for COVID reasons but I don't think it's off the table. As far as I know, they had always been targeting launch/launch window.