Tesla, sarebbe un controller perfetto se non costasse un occhio, come dimostra questo clone di Mario Kart

Quanto spendereste per un volante da gioco? Poco o tanto che sia, difficilmente vi sarà venuto in mente di poter utilizzare quello di una Tesla per giocare, come dimostrano i due filmati sottostanti in cui possiamo ammirare Beach Buggy Racing 2, un clone abbastanza spudorato di Mario Kart, giocato proprio col volante e i pedali di una Tesla... naturalmente con tutta l'auto attaccata. Il sogno bagnato del nostro Jacopo.

Certo, vedendovi agitare il volante dell'auto senza andare da nessuna parte i vicini potrebbero preoccuparsi, ma cos'è la cattiva reputazione di fronte a un simile conseguimento per il genere umano? Oltretutto pare che si ottengano molti like e condivisioni, il Nirvana del mondo occidentale.

Il tweet con cui è stato mostrato Beach Buggy Racing 2 in azione nella Tesla è diventato velocemente virale, scatenando la fantasia dei fan. Da qualche tempo a questa parte sono in molti a provare uno strano gusto nel far girare dei videogiochi all'interno delle Tesla, una delle mode del momento tra i benestanti (non provateci con una Panda... anche se Doom, magari), stimolati anche da Elon Musk che non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi e per i port degli stessi per le sue auto.