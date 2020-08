Fortnite, Stagione 4 a tema Marvel: un'immagine di Nintendo eShop sembra confermarla

La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 è sempre più vicina, e a quanto pare sarà davvero dedicata ai supereroi Marvel. Questa è un'indiscrezione diffusasi sin dai giorni scorsi... ma oggi arriva una "prova".

Questa prova, che vale come conferma, consiste in un'immagine comparsa all'improvviso sul Nintendo eShop coreano:

Inizialmente l'opinione dei leaker era che si trattasse di un falso, ma in realtà l'immagine è autentica e nelle ultime ore è rimasta visibile sul Nintendo eShop coreano. Nelle lettere compare chiaramente il volto di Thor, il dio del fulmine dell'Universo Marvel. E non un Thor qualsiasi, ma quello che alcune settimane fa era stato avvistato assieme a Galactus nei file di gioco.

I dubbi dunque dovrebbero sparire: Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sarà a tema Marvel, resta da chiarire se il tema sarà genericamente "eroi Marvel" oppure "Thor VS Galactus" A questo punto non ci stupiremmo di vedere comparire, l'una dopo l'altra, anche altre skin come quelle dei Guardiani della Galassia... staremo a vedere.

A voi piacerebbe una stagione simile? Intanto domenica 23 agosto 2020 non perdetevi il torneo FreeFortnite, con in palio la skin anti Apple.