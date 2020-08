Fortnite: Coppa FreeFortnite domenica 23 agosto 2020, in palio la skin anti Apple

Epic Games ha annunciato un torneo speciale per Fortnite Battaglia Reale: si chiama Coppa FreeFortnite, e avrà luogo domenica prossima. Sarà l'ultima occasione per i giocatori di Battaglia Reale per vivere una partita tutti insieme, su tutte le piattaforme di gioco attualmente disponibili; poi Fortnite abbandonerà i dispositivi iOS (iPhone e iPad).

Gli sviluppatori hanno pensato a dei premi speciali per quello che per tantissimi giocatori da mobile sarò il "torneo finale": innanzitutto una skin anti Apple, Don Torsolone, la stessa vista nel video in cui Epic Games ha criticato fortemente la Mela avviando una vera e propria guerra legale. Poi verranno inviati dei cappellini gratuiti ai giocatori che otterranno i punteggi migliori nel torneo, in tutte le regioni. Infine Epic Games donerà anche 1200 hardware di gioco tra telefoni, console e PC.

Il torneo Coppa FreeFortnite avrà luogo domenica 23 agosto 2020, durerà 4 ore e permetterà di accedere a 12 partite di seguito, si potrà giocare solo in Singolo. I giocatori otterranno 1 punto ogni 3 minuti di presenza sull'isola, un punto per ogni eliminazione e 10 punti per ogni Vittoria Reale. Il costume Don Torsolone sarà disponibile per tutti coloro che otterranno almeno 10 punti, dunque si tratterà praticamente di una skin gratis.

"Questi sono gli ultimi giorni in cui l'intera comunità di Fortnite potrà giocare insieme. Apple ha bloccato Fortnite su App Store, impedendo ai giocatori di aggiornare il gioco a nuove versioni. I giocatori su dispositivo iOS resteranno bloccati su Capitolo 2 - Stagione 3 quando tutti gli altri passeranno a Capitolo 2 - Stagione 4 con il lancio del 27 agosto"

"Festeggia la lotta all'ultima Vittoria reale con i tuoi amici su tutte le piattaforme nella Coppa #FreeFortnite questa domenica 23 agosto. Gettati nella mischia per una chance di vincere più premi che mai, fra cui il nuovo costume Don Torsolone, hardware di gioco e abbigliamento esclusivo".