Vodafone Happy Friday, premi e regali del 21 agosto 2020

Oggi venerdì 21 agosto 2020 torna l'appuntamento settimanale con il Vodafone Happy Friday: si tratta, come probabilmente saprete, del programma fedeltà dell'operatore rosso storico italiano. Vediamo allora premi e regali di oggi: così scoprirete se c'è qualcosa che fa al caso vostro.

Vodafone, in occasione dell'Happy Friday di oggi, ha deciso di proporre una promozione particolare: il 2x1 su un menù panino o trancio di pizza con bibita inclusa da Autogrill. Vi basterà recarvi presso Acafè, Ago, Autogrill Più, Puro Gusto, Tentazioni e Time Cafè e acquistare due menù identici; il secondo sarà quindi offerto da Vodafone Italia.

Questa iniziativa è perfetta per chi si trova in viaggio, ed essendo fine agosto 2020 il periodo delle vacanza va da sé che più di un cliente troverà utile la promozione. Vodafone fornisce un coupon utilizzabile fino al 31 agosto 2020, non cumulabile con altre offerte in corso. Basterà poi mostrare in cassa un QR Code al momento dell'acquisto

Come sempre, avete di tempo fino alle 23:59 di oggi 21 agosto 2020 per aderire all'iniziativa, tramite l'app MyVodafone. Qui vi recherete nella sezione Vodafone Happy e disegnerete lo smile sorridente; tutto ciò che vi occorre sarà quindi inviato via SMS o tramite email.

Prima di salutarci vi ricordiamo le rimodulazioni TIM che entreranno in vigore dal prossimo autunno 2020: non hanno di certo fatto la felicità dei clienti.