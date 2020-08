The Witcher, serie Netflix stagione 2: Henry Cavill pubblica una bizzarra foto dietro le quinte

The Witcher, la serie Netflix, si prepara a tornare sugli schermi con la seconda stagione e il protagonista Henry Cavill ha pubblicato su Instagram una bizzarra testimonianza dei lavori in corso attraverso una buffa foto che illustra un dietro le quinte.

Nell'immagine possiamo vedere Henry Cavill, che interpreta Geralt di Rivia, impegnato in una sessione di makeup alquanto intensa, con due truccatrici intente a gestirne l'aspetto per una scena in cui il protagonista sembra essere piuttosto malconcio.

Tuttavia, il soggetto principale del post è il nuovo sistema utilizzato per vestire l'argentea parrucca che lo trasforma in Geralt: invece del classico sistema a "cappuccio", sembra che per la stagione 2 di The Witcher il makeup sia molto più complesso.

Come riferito dall'attore, si tratta di "libbre di due tipi di nastro medico e un po' di colla", cosa che rende "la rimozione una gioia", come scritto con sarcasmo da Cavill. Al di là della curiosità offerta, il post funge anche da testimonianza sui lavori in corso per la Stagione 2 di The Witcher, dopo lo stop imposto dall'avanzata della pandemia da coronavirus.

Come riferito nei giorni scorsi, infatti, la produzione sta procedendo con tutte le precauzioni del caso e secondo la showrunner Lauren Schmidt Hissrich la pausa imposta ha anche fatto bene alla serie. Sull'argomento c'è anche un riferimento nel medesimo post di Cavill: "Per coloro che fossero preoccupati, tutti noi siamo privi di Covid e isolati, veniamo testati due volte alla settimana qui a Kaer Morhen!"