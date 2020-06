The Witcher serie Netflix, la pandemia da COVID-19 ha fatto bene alla serie

Secondo la showrunner di The Witcher serie Netflix Lauren Schmidt Hissrich, la pandemia da COVID-19 è stata un evento terribile, ma, guardando al lato positivo delle cose, potrebbe aver "fatto del bene" alla seconda stagione di questa serie fantasy. Innanzitutto le nuove precauzioni sanitarie renderanno la creazione della nuova stagione un qualcosa di completamento diverso, inoltre lei e gli scrittori hanno avuto del tempo aggiuntivo per concentrarsi sui dialoghi e fare in modo che ogni parola usata sia quella corretta.

Il CODIV-19 "avrà un impatto sulla storia. Dovrà. Ma una delle cose migliori dell'essere sul set è che sono lì anche per fare dei cambiamenti allo script quando ne abbiamo bisogno", ha detto la Hissrich a The Wrap. "In termini di scrittura, abbiamo perfezionato molto il testo nelle ultime otto settimane. Revisionando a fondo le sceneggiature, facendo alcuni grandi cambiamenti, specialmente nei viaggi emotivi che i nostri personaggi dovranno compiere e assicurandoci che tutto ciò che stiamo scrivendo sia davvero sentito e vero."

Le riprese della seconda stagione di The Witcher serie Netflix stanno per ripartire: a questo punto speriamo che questa attesa abbia portato dei benefici.