The Witcher serie Netflix: la stagione 2 procede con tutte le precauzioni del caso

Dal set della seconda stagione di The Witcher serie Netflix arrivano alcune foto piuttosto interessanti. Infatti si può notare come cast e produzione siano tornati sul set, ma lo stanno facendo con tutte le precauzioni sanitarie del caso, così da poter lavorare in tutta sicurezza alla serie TV.

A condividere il maggior numero di foto è Lauren S. Hissrich. La showrunner mostra lei e il cast al lavoro con voluminose maschere di plastica o divisi da pannelli di plexiglass. In una foto scherza sul fatto che il figlio non l'abbia riconosciuta con mascherina e lo "schermo per la faccia" durante una chiamata FaceTime.



I answered a FaceTime call on set from my seven year old in this PPE.

He very politely said, "Hi, can I speak to Mommy please?" pic.twitter.com/nTygJZdg3H