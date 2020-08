The Legend of Zelda: Ocarina Of Time: Nintendo lo ha registrato come nuovo marchio

Nintendo ha registrato nelle scorse settimane The Legend of Zelda: Ocarina Of Time come un nuovo marchio sia in Europa che in Australia. Una pratica piuttosto inusuale, dato che non si tratta di un classico rinnovo, ma di un qualcosa di nuovo che potrebbe far pensare all'arrivo di qualche novità legata a questa amatissima serie.

Mentre tutti sono in spasmodica attesa di novità riguardanti The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Nintendo continua nella sua misteriosa politica del silenzio, interrotto improvvisamente da annunci, come quello della data d'uscita di Pikmin 3 Deluxe. Non che ne abbia bisogno: Animal Crossing: New Horizons supera i 22 milioni di unità su Nintendo Switch e la compagnia registra ricavi da record.

Le uniche informazioni le si possono ottenere dai movimenti burocratici della grande N che, un annuncio di lavoro per un level designer 2D da una parte o il rinnovo di qualche licenza dall'altra, fanno intuire le intenzioni del colosso di Kyoto.

Oggi, per esempio, scopriamo che qualche settimana fa Nintendo ha registrato in Europa e Australia il marchio Ocarina of Time. La cosa curiosa è che non si tratta di un semplice rinnovo, ma di un'operazione completamente nuova che potrebbe nascondere altro. Ovviamente speriamo nella pubblicazione del gioco su Nintendo Switch o un qualche altro tipo di iniziativa legata a questo capolavoro immortale.

La domanda è retorica: vi piacerebbe il ritorno di questo gioco?