Games With Gold settembre 2020, ecco i giochi Xbox One gratis del mese

Games with Gold si rinnova anche a settembre 2020 con una nuova mandata di giochi Xbox One gratis per gli abbonati al servizio base Xbox Live Gold, che consente l'accesso al multiplayer online e all'iniziativa in questione.

I nuovi giochi, come da tradizione, sono quattro: due specificamente per Xbox One e due in retro-compatibilità, in questo caso uno per Xbox 360 e uno per la prima Xbox. Vediamo dunque di cosa si tratta: