The Batman, il film bloccato di nuovo causa coronavirus

The Batman è probabilmente uno dei film più attesi del prossimo periodo ma la sua produzione continua ad essere decisamente accidentata, considerando che poco dopo essere ripresa regolarmente è già stata bloccata un'altra volta, ancora a causa del coronavirus.

Dopo il primo trailer italiano del film con Robert Pattinson e Catwoman andato in scena un paio di settimane fa, tutto sembrava procedere per il meglio dopo la lunga pausa del periodo di pieno lockdown, ma la produzione dopo essere ripartita è stata nuovamente fermata in questi giorni.

Un membro dello staff è risultato infatti positivo al Covid-19, cosa che ha spinto all'interruzione dei lavori e a tutti i controlli del caso per evitare un ulteriore diffondersi del virus tra gli addetti ai lavori, sebbene non sia stato reso pubblico chi sia il soggetto individuato.

Dunque la produzione su The Batman è nuovamente ferma e non c'è al momento una tempistica precisa per il ritorno alle riprese, ma dovrebbe trattarsi chiaramente di una misura temporanea, richiesta dagli attuali protocolli di sicurezza in questi casi.

Il comunicato ufficiale è estremamente asettico e stringato e da questo possiamo dedurre solo che l'interruzione sarà temporanea, d'altra parte con il film che ha avviato il suo battage pubblicitario è probabile che Warner Bros. voglia stringere sui tempi di produzione a questo punto.

"Un membro della produzione di The Batman è risultato positivo al covid-19 ed è stato isolato in accordo con i protocolli stabiliti, le riprese sono momentaneamente sospese", si legge semplicemente nel comunicato ufficiale, in attesa di ulteriori informazioni.