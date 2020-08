The Batman, primo trailer italiano del film con Robert Pattinson e Catwoman

The Batman è il nuovo attesissimo film dedicato all'uomo pipistrello: è stato svelato ufficialmente nel corso del DC FanDome, con il primo trailer italiano. Finalmente è possibile, dunque, farsi un'idea più precisa della produzione, dei suoi toni e dei suoi nuovi attori.

The Batman è un film diretto da Matt Reeves e vedrà Robert Pattinson nel ruolo dell'eroe DC; scelta questa che inizialmente non convinse (e che in parte continua a non convincere) una certa fetta del pubblico. Nel trailer italiano, tuttavia, Pattinson sembra perfetto per il ruolo, soprattutto considerando direzione e atmosfera che Reeves sembra aver scelto per la pellicola.

I due minuti di trailer mostrano un Bruce Wayne alle prese con indagini e omicidi misteriosi. Matt Reeves ha spiego che il film si concentrerà sui primi anni di attività di Batman, mettendo in evidenza la sua personalità da detective, a suo dire "trascurata" dai film precedenti. Si noti anche la presenza, in alcune sequenze, di una giovanissima Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz: anche lei dunque rivestirà un ruolo importante nel film.

The Batman dovrebbe arrivare nelle sale il 1 ottobre 2021; c'è tutto il tempo dunque di dare un'occhiata all'annuncio di Gotham Knights, con il suo primo trailer di gameplay.