Genshin Impact: 300 Primogem gratis grazie ai codici promozionali di agosto 2022

Nel corso della diretta su Twitch per presentare le novità dell'Update 3.0 di Genshin Impact, come da tradizione Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali per agosto 2022, grazie ai quali potrete ottenere ben 300 Primogem gratis e altri bonus.

Tra una novità e l'altra del ricco aggiornamento 3.0 di Genshin Impact, che vedrà l'aggiunta della regione di Sumeru e nuovi personaggi che sfruttano l'elemento Dendro, sono stati condivisi tre codici promozionali, grazie ai quali i giocatori riceveranno 300 Primogem, 50.000 Mora, 5 Hero's Wit (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Mystic Enhancement Ore (materiali per potenziare le armi). Un dono sicuramente graditissimo in vista dei banner con i personaggi di Sumeru.

Ecco i codici promozionali di Genshin Impact del 13 agosto 2022 svelati durante la livestream dell'Update 3.0:

8ANCKTWYVRD5 - 100 Primogem e 10 Mystic Enhancement Ore

- 100 Primogem e 10 Mystic Enhancement Ore EA7VKTFHU9VR - 100 Primogem e 5 Hero's Wit

- 100 Primogem e 5 Hero's Wit KT7DKSFGCRWD - 100 Primogem e 50.000 Mora

Un artwork ufficiale di Genshin Impact

Potrete riscattare i nuovi codici promozionali di Genshin Impact direttamente nel gioco, entrando nelle Impostazioni dal menu di Paimon. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Redeem Code". Una volta inseriti i codici correttamente potrete ricevere le ricompense accendendo alla casella di posta di Paimon direttamente dal gioco. In alternativa potrete riscattare i codici direttamente dal sito ufficiale di Hoyoverse se avete registrato il vostro account.

Tenete presente che la funzione di riscatto codici è disponibile solo a partire dall'Adventure Rank 10. Inoltre quelli che abbiamo riportato qua sopra saranno validi solo per poche ore, quindi approfittatene finché siete in tempo.