Backfirewall_, nuovo trailer annuncia la demo su Steam alla Gamescom 2022

Backfirewall_ è stato mostrato con un trailer alla Gamescom 2022 per annunciare la disponibilità della demo su Steam, scaricabile gratuitamente. Come sappiamo, il gioco uscirà nel corso di quest'anno anche su console.

Backfirewall_, scarica la demo su Steam

Annunciato durante il PC Gaming Show 2022, Backfirewall_ è un'avventura in prima persona "ambientata all'interno di uno smartphone. In qualità di assistente degli aggiornamenti, dovrai risolvere folli rompicapi per impedire un nuovo update e la conseguente cancellazione del vecchio OS. Il destino del sistema è nelle tue mani!"

"Sono OS9, il sistema operativo di questo telefono, e non ho intenzione di aggiornarmi. Aiutami a fermare questo scempio! Dopotutto, la situazione non è così disperata da richiedere una cancellazione totale! Permettimi di mostrarti alcune fantastiche caratteristiche del sistema."