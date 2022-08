Afterimage: trailer del metroidvania dalla Gamescom 2022 per il gioco PC, PlayStation, Xbox e Switch

Al Future Games Show della Gamescom 2022 del 25 agosto 2022 è stato mostrato Afterimage, un metroidvednia in arrivo su PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5 a fine 2022. Eccone il trailer gameplay.

La descrizione di Afterimage recita: "Il dio supremo creò questa vasta terra chiamata Engardin dove risiedono incredibili meraviglie naturali: vulcani enormi, gole ripidissime, oceani profondi e torri che sfiorano il cielo Incontra ogni sorta di creatura fantastica durante l'avventura: bestie giganti che vagano nelle fiamme e spiriti che si annidano in intricati labirinti. Incontra nuovi amici, conosci il loro passato e la loro missione. Ergardin pullula di misteri. Esplora liberamente le ambientazioni come un coraggioso avventuriero per scoprire gli avvenimenti accaduti che collegano le varie regioni, la loro storia nascosta e la verità del mondo."

Abbiamo visto anche Aliens Fireteam Elite: Pathogen, un nuovo DLC per lo sparatutto cooperativo. Ecco anche The Last Case of Benedict Fox con un trailer gameplay.