Ereban: Shadow Legacy mostrato in trailer, arriverà anche su Xbox Game Pass

Ereban: Shadow Legacy è tornato a mostrarsi in occasione del Future Games Show 2022, all'interno della Gamescom 2022, con un trailer che ne ha spiegato alcuni aspetti del gameplay, che vanno dall'action allo stealth.

Si tratta di un action game in terza persona con elementi stealth, di cui abbiamo visto delle nuove meccaniche di gameplay in questo video, incentrato in particolare sullo sistema di spostamento del protagonista, in grado di sfruttare le ombra in maniera molto particolare.

Ereban: Shadow Legacy è un frenetico stealth-platform in cui interpreti Ayana, l'ultima discendente di una razza dimenticata. Imbriglia il potere mistico dell'ombra, usa gadget high-tech ed evita o uccidi i nemici per indagare sul tuo passato e salvare un cinico universo morente.

Il gioco è in arrivo, ancora senza una data di uscita, su PC e Xbox attraverso Steam e anche su Xbox Game Pass.

Sperimenta un mix mai visto prima tra stealth e ombre con l'abilità Shadow Merge. Immergiti nelle ombre e muoviti liberamente attraverso di esse per scalare pareti, raggiungere luoghi inaccessibili, attaccare dal riparo o avanzare senza fati vedere.

Assorbi gli echi per apprendere nuovi poteri dell'ombra, letali e non, crea gadget high-tech e aggiungi la tua agilità per infiltrarti tra le schiere di Helios e indagare su cosa nasconde.