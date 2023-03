Mario + Rabbids: Sparks of Hope, demo gratis disponibile da oggi su Nintendo Switch

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ha ottenuto in queste ore una demo, ovviamente gratuita, distribuita a sorpresa da Ubisoft all'interno dell'eShop di Nintendo Switch, che consente di provare il gioco in maniera approfondita per poi decidere eventualmente di acquistarlo.

L'occasione per questa novità è stata fornita dal lancio della prima parte del DLC Tower of Doooom, che come riferito nei giorni scorsi è disponibile da oggi.

Per rilanciare anche il gioco principale, Ubisoft ha dunque deciso di pubblicare una demo per Mario + Rabbids: Sparks of Hope, scaricabile liberamente dall'eShop di Nintendo Switch.

La demo consente di provare tutto il prologo originale e buona parte del primo mondo esplorabile nel gioco, Beacon Beach. In questo modo è possibile farsi un'idea molto precisa delle meccaniche del gameplay e dei contenuti di questo interessante titolo strategico a turni, che evolve l'ottima base del primo capitolo, Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Per quanto riguarda il DLC, chiamato in italiano "Torre della Coooondanna", si tratta di un'interessante aggiunta alla storia principale in cui i nostri eroi devono affrontare una serie di sfide con combattimenti impegnativi, partendo dalla base fino ad arrivare alla cima di questa torre multidimensionale.

Il DLC fa parte del Pass Espansione che comprende anche altri contenuti in arrivo successivamente, il tutto acquistabile al prezzo di 29,99 euro.