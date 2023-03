Pragmata uscirà nel 2023 su Xbox Series X|S, secondo il Microsoft Store

Da uno dei titoli più interessanti di Capcom, Pragmata è diventato un'incognita, praticamente sparito dai radar ma ricomparso di recente sul Microsoft Store, dove ha l'uscita fissata per il 2023 su Xbox Series X|S.

Ovviamente può trattarsi benissimo di un placeholder, ma intanto è un'informazione, e non è cosa da poco considerando quanto è emerso di recente su questo gioco (ovvero nulla). L'ultima volta se ne era parlato nel lontano novembre 2021 quanto Pragmata era stato rinviato, non essendo più previsto per il 2022.



Già all'epoca non c'era un periodo di uscita preciso e Capcom aveva semplicemente riferito la cosa senza addurre particolari spiegazioni, al di là di un nuovo artwork con la bambina che sembra avere un ruolo centrale nel gioco. In attesa di informazioni più precise, intanto teniamo presente che Prognata ha una pagina ufficiale sul Microsoft Store dove risulta in uscita per il 2023.

Questo, peraltro, dovrebbe anche confermare il fatto che il gioco è previsto per Xbox Series X|S, e con i tempi che corrono questa potrebbe già essere una notizia, nonostante fosse stato effettivamente già annunciato come titolo multipiattaforma, dopo una prima presentazione all'evento PlayStation di giugno 2020 in cui compariva solo la versione PS5.

Per chi se lo fosse scordato, Pragmata sembra essere un action adventure ad ambientazione fantascientifica distopica che spazia tra la Terra del futuro e la Luna, descritto come "un'avventura indimenticabile, potenziata dall'hardware della nuova generazione di console". Un trailer d'esordio in versione estesa era stato pubblicato sempre a giugno 2020, ma da allora non ci sono stati praticamente altri materiali sul titolo in questione, che resta comunque molto interessante.