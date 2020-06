Pragmata per PS5, PC e Xbox Series X: nuove immagini e dettagli da Capcom

Pragmata torna a mostrarsi nella prima serie di immagini pubblicata da Capcom per il nuovo gioco mostrato per la prima volta ieri per PS5, Xbox Series X e PC, in arrivo nel 2022, con alcuni dettagli da parte degli sviluppatori.

Annunciato da Capcom durante l'evento Sony di presentazione per PS5, Pragmata è un particolare gioco ad ambientazione distopica che spazia tra la Terra del futuro e la Luna, descritto come "un'avventura indimenticabile, potenziata dall'hardware della nuova generazione di console".

A dire il vero non ci sono ancora molte informazioni al riguardo, con Capcom che ha riferito di voler diffondere ulteriori dettagli sul gioco nel 2021, mentre l'uscita di Pragmata è prevista invece per il 2022, dunque c'è ancora tempo prima di vederlo in forma più completa.

"Il nostro team di sviluppo è duramente al lavoro su questo gioco completamente nuovo, utilizzando pienamente la tecnologia next gen, come il ray tracing, per creare un'ambientazione fantascientifica mozzafiato e coinvolgente come mai se ne sono viste prima", si legge in un post sul blog ufficiale della compagnia nipponica.

"Non vediamo l'ora di dirvi di più ma... è tutto quello che possiamo diffondere al momento, condivideremo altre informazioni su Pragmata nel 2021", riferisce Capcom nel post. A quanto pare, dunque, si tratta di un gioco previsto per il 2022 e multipiattaforma, che farà anche uso del ray tracing.

Nel frattempo, oltre al trailer di presentazione pubblicato ieri, Capcom ha pubblicato anche una serie di immagini per Pragmata, tratte per lo più dal video stesso, dunque senza che queste presentino elementi nuovi rispetto a quanto visto finora.