Call of Duty: Modern Warfare primo nella classifica USA a maggio 2020

Call of Duty: Modern Warfare è stato il gioco più venduto a maggio 2020 negli USA, raggiungendo la prima posizione della classifica davanti a blockbuster come Grand Theft Auto V e Animal Crossing: New Horizons.

Final Fantasy VII Remake, primo ad aprile, è scivolato in ottava posizione, mentre Mortal Kombat 11 è passato dal quattordicesimo al quinto posto, forse sulla scia dell'entusiasmo per l'espansione Aftermath.

Gli utenti americani hanno speso a maggio 2020 977 milioni di dollari, facendo segnare un eloquente +52% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un record per il mese, che non totalizzava cifre così alte dal 2008.

Scendendo nel dettaglio delle categorie, il risultato è ancora più significativo visto che le vendite del software sono aumentate del 67% rispetto a maggio 2019, con 438 milioni di dollari.

Classifica USA, maggio 2020