Mario + Rabbids: Sparks of Hope, annunciata la data di uscita del DLC Tower of Doooom

Ubisoft ha annunciato la data di uscita del DLC Tower of Doooom, il primo dei tre DLC in programma per Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Sarà disponibile a partire dal 2 marzo 2023 ed esclusivamente all'interno del Season Pass. L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer pubblicato su Twitter, che potrete visualizzare qui sotto.

In questo DLC i giocatori si avventureranno nella "Torre della Coooondanna" (con quattro "o", non dimenticatelo), dove i nostri eroi dovranno affrontare una serie di sfide con combattimenti impegnativi, partendo dalla base fino ad arrivare alla cima di questa torre multidimensionale.

Come accennato in apertura, il DLC Tower of Doooom di Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile esclusivamente tramite il Pass Espansione del gioco (dal prezzo di 29,99 euro) e quindi non sarà acquistabile separatamente.

La seconda espansione (al momento senza nome) arriverà a metà del 2023 e vedrà i nostri eroi dovranno vedersela con "un misterioso nemico che minaccia di distruggere l'equilibrio di un nuovo e incantevole pianeta". Infine il terzo DLC (anch'esso senza titolo) uscirà alla fine dell'anno e introdurrà una nuova avventura con Rayman.