Dead Cells: Return to Castlevania, il trailer finale svela Richter Belmont a sorpresa

Motion Twin e Evil Empire hanno pubblicato oggi il teaser trailer finale per Dead Cells: Return to Castlevania, il DLC a tema con il celebre gioco Konami per Dead Cells, nel quale viene svelata una sorpresa davvero molto interessante: la presenza di Richter Belmont come personaggio giocabile.

Dopo aver trovato un livello segreto, nascosto da qualche parte all'interno del Castello di Dracula che rappresenta la nuova mappa esplorabile con questo DLC in Dead Cells, sarà possibile attivare la modalità Richter, che consente di utilizzare lo storico protagonista della serie.

Il set di mosse e le abilità sono ispirate a quanto visto in Castlevania: Symphony of the Night, completando in questo modo l'effetto nostalgia.

Il gameplay, in questo caso, si modifica per comprendere ulteriori elementi in pieno stile Castlevania, con tanto di stanze per il salvataggio a tema, candele da distruggere per ottenere cuori da utilizzare come munizioni per le armi secondarie e altro.

In alcune parti del video è anche possibile vedere come i livelli riprendano in maniera piuttosto chiara il look e alcuni asset tipici di Castlevania e in particolare di Symphony of the Night, rendendo questo DLC un vero e proprio omaggio al classico Konami, che secondo alcune voci potrebbe tornare in scena in occasione dell'E3 2023.

Nel frattempo, ricordiamo la data d'uscita annunciata al Nintendo Direct per Dead Cells: Return to Castlevania, ovvero il 6 marzo 2023.