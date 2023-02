Dead Island 2: in arrivo un gameplay trailer esteso, ecco data e orario

È stato annunciato un nuovo showcase con protagonista Dead Island 2, dove per l'occasione verrà presentato un un gameplay trailer esteso che ci offrirà un nuovo assaggio dell'action survival di Deep Silver e THQ Nordic. Il filmato sarà disponibile a partire dalle 16:00 italiane del 2 marzo 2023.

Stando ai dettagli condivisi, il video avrà come protagonista Dani e ci porterà tra le strade di Beverly Hills e Bal-Air, che ovviamente ci aspettiamo pulluleranno di zombie. Durante la presentazione verranno mostrate varie armi, le abilità di questo personaggio e in generale il sistema di combattimento di Dead Island 2. Stando a PlayStation Game Size, il filmato durerà 14 minuti e 36 secondi, dunque è lecito aspettarsi un assaggio più che abbondante delle dinamiche di gameplay.

Il video di gameplay esteso sarà disponibile all'orario indicato sul canale YouTube ufficiale di Dead Island 2, ma potrete visualizzarlo comodamente anche all'interno di questa notizia tramite il player qui sotto.

"Segui la nostra cacciatrice, Dani, per le strade di Beverly Hills e Bel-Air mentre prova nuove armi e mostra abilità potenti. Il combattimento non ti lascerà deluso mentre affronti faccia a faccia alcuni dei nostri zombi di Los Angeles", recita la descrizione del filmato.

Dead Island 2 sarà disponibile dal 21 aprile 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Il gioco recentemente è entrato in fase gold, quindi non dovrebbe subire ulteriori ritardi.