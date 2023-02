Dead Island 2: la data di uscita è stata anticipata e questa volta è definitiva, il gioco è GOLD

Tramite un comunicato ufficiale, Deep Silver e Dambuster Studios hanno annunciato che la data di uscita di Dead Island 2 è cambiata ancora una volta. Per fortuna in questo caso è un buona notizia in quanto è stata anticipata: ora è il 21 aprile 2023. Inoltre, non ci saranno altri cambiamenti perché il gioco è Gold.

"Gold" è il termine utilizzato per indicare che il gioco è nella sua versione finale pronto per la stampa. Non significa che il team di sviluppo abbia finito di lavorare, in quanto dovrà occuparsi della patch di lancio (e di tutte quelle successive), ma è la conferma che sviluppatore ed editore sono pronti a mandare in stampa i dischi e sono quindi certi di poter pubblicare il gioco nella data ora indicata.

Dead Island 2 era previsto per il 28 aprile 2023 (perlomeno, questa era la data più recente). L'anticipo è quindi di una settimana. È un cambiamento minimo, probabilmente legato a questioni di gestione e distribuzione che sono ora più chiari.

Il comunicato ufficiale di Dead Island 2 recita: "L'innovativo franchise di Dead Island è entrato in scena per la prima volta nel 2011 con uno dei trailer di videogame più visti di tutti i tempi. L'ultimo capitolo, che è stato annunciato con un trailer gloriosamente cruento durante l'evento Opening Night Live della gamescom nel 2022, immergerà i giocatori in un viaggio pulp e intriso di sangue per fuggire da una Los Angeles, ora soprannominata HELL-A, infestata da zombie offrendo tutta l'azione e il dark humor che i fan si aspettano dalla serie."

Viene anche detto che "fino all'uscita del gioco, Deep Silver svelerà più gameplay e trailer per i fan del franchise prima che possano intraprendere la loro battaglia per la sopravvivenza il 21 aprile 2023."

Dead Island 2 sarà pubblicato per PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.