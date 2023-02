Wanted: Dead, il trailer di lancio ci mostra nuove sequenze di gioco

Soleil ha pubblicato il trailer di lancio dell'action Wanted: Dead, per mostrare delle nuove sequenze di gioco e fare il riassunto della storia che farà da sfondo all'azione. Nel video possiamo vedere diversi livelli della versione finale, con la protagonista Hannah stone che combatte contro diversi nemici.

In effetti possiamo garantirvi che nel filmato ci sono molte anticipazioni, quindi se non volete averne, prima di mettere mano sulla versione finale, è meglio che lo saltiate. Fatto il nostro dovere, ossia quello di avvisarvi, eccovi il filmato:

Leggiamo la descrizione ufficiale di Wanted: Dead:

Wanted: Dead è un nuovo sparatutto ibrido dai creatori di Ninja Gaiden e Dead or Alive. Il gioco segue una settimana di vita dell'Unità Zombie, una squadra d'élite della polizia di Hong Kong in missione per scoprire un'importante cospirazione aziendale. Vesti i panni del tenente Hannah Stone, una poliziotta hardboiled di Hong Kong, e affronta mercenari, membri di bande e contractor militari privati in una spettacolare avventura cyberpunk.

Queste le principali caratteristiche del gioco: