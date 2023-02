The Last of Us: il trailer del sesto episodio della serie TV svela molto su cosa vedremo

Il trailer del sesto episodio della serie TV di The Last of Us, pubblicato da HBO, svela molto sugli eventi che vedremo accadere. Prima di proseguire però, è meglio avvertirvi che il filmato e il testo che segue conterrà delle anticipazioni, per consentire di contestualizzare meglio gli eventi. Se non volete averne, perché non avete visto gli episodi precedenti, è meglio che passiate oltre.

Il trailer inizia con una Ellie in preda ai sensi di colpa che svela a Joel di aver provato a salvare Sam usando il suo sangue sulla ferita infetta. Come però ormai ovvio, creare una cura è molto più complicato dell'eseguire una semplice trasfusione. I due hanno fatto molta strada dalla fine del quinto episodio.

Nel trailer vediamo il loro arrivo a Jackson, in Wyoming, che si trova a più di 1.000 miglia da Kansas City. La città è sotto la neve e nel filmato, che trovate di seguito, potete vedere che accadranno diversi fatti e l'incontro con nuovi personaggi, che sicuramente saranno sviluppate durante l'episodio.

Il sesto episodio di The Last of Us sarà trasmesso domenica 19 febbraio 2023.