The Invincible: nuovo trailer in arrivo questa settimana, per l'IGN FanFest

Lo studio di sviluppo Starward Industries ha annunciato tramite Twitter che il 17 febbraio pubblicherà un nuovo trailer di The Invincible, l'avventura in prima persona tratta dal romanzo omonimo di Stanisław Lem. I dettagli in merito sono scarsi. L'unica certezza è che lo vedremo in occasione dell'IGN FanFest, che viene citato apertamente nell'annuncio.

Cosa mostrerà il video? Difficile dirlo. La vecchia demo, che provammo all'epoca della pubblicazione, s'interrompeva in un momento chiave. La storia sembra seguire a grandi linee quella del romanzo, pur con una protagonista diversa e alcuni elementi modificati per adattare il libro al videogioco e ai tempi moderni. Le atmosfere, comunque, sono quelle giuste e il pianeta Regis III, dove si svolge l'avventura, è davvero ben fatto. Insomma, nutriamo grosse speranze per questo titolo.

Nell'articolo abbiamo infatti scritto: "Chiaramente è presto per dare giudizi su The Invincible ma, come accennavamo, ci siamo comunque fatti un'idea precisa del suo gameplay, che ha una natura fortemente narrativa, pur non essendo puntellato di sequenze filmate. La porzione di storia che abbiamo avuto modo di giocare ci ha intrigati non poco, pur sapendo più o meno sempre dove si sarebbe andati a parare (abbiamo letto il romanzo). Dal punto di vista tecnico il lavoro di Starward Industries ci è sembrato eccellente, così come i dialoghi sono stati capaci di farci entrare appieno nei temi trattati. La speranza è che anche il resto dell'avventura sia dello stesso livello, perché fondamentalmente l'esperienza vive proprio della bellezza e spietatezza di Regis III e della capacità dei testi di darci un punto di vista forte sull'accaduto, sollevano interrogativi profondi."