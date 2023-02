Offerte eBay: set LEGO Harry Potter (71043) del Castello di Hogwarts in sconto

Tramite eBay possiamo vedere le migliori offerte del Black Friday, a tema tecnologia, videogiochi e non solo. Tra i prodotti in sconto di questo periodo possiamo ad esempio trovare un set LEGO Harry Potter (71043) del Castello di Hogwarts a 399€, invece di 479.98€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il venditore è vendiloshop_it, con il 99.7% di feedback positivo. Il venditore è anche catalogato come servizio eBay Premium per velocità e affidabilità ed è inoltre ufficalmente autorizzato alla vendita di LEGO. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Il set LEGO Harry Potter (71043) del Castello di Hogwarts propone 6.020 pezzi, e permette di creare il castello della saga cinematografica, con torri, torrette, sale, aule, creature, il Platano Picchiatore e la capanna di Hagrid. Propone anche 4 minifigure e 27 micro-personaggi, tra cui studenti, professori e statue, senza dimenticare a 5 Dissennatori.

Set LEGO Harry Potter (71043) del Castello di Hogwarts

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.