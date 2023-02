State of Play di febbraio 2023: quello che sappiamo e cosa possiamo aspettarci

Sono passati più di 5 mesi dall'ultimo State of Play, un periodo di tempo lungo per i fan di PlayStation che hanno continuato a richiedere con insistenza delle notizie sul prossimo futuro da parte di Sony, in un'attesa spasmodica parzialmente mitigata dai The Game Awards di dicembre. Per questo motivo, lo State of Play del 23 febbraio 2023, che andrà in onda questa sera alle ore 22:00 in Italia (e che potete seguire in diretta con la redazione di Multiplayer.it, sul nostro canale Twitch o nel player qui sotto), si porta dietro un carico di aspettative forse sproporzionato, considerando anche la chiarezza con cui Sony ha anticipato l'ordine di grandezza degli annunci di questa sera.

Tuttavia, è difficile non scatenare la fantasia, anche perché l'ultimo appuntamento, quello del 14 settembre, ha riportato questa linea di eventi su un livello qualitativo notevole, con la presentazione di Tekken 8, Rise of the Ronin e Like a Dragon Ishin, oltre al trailer di God of War Ragnarok. Per quanto riguarda l'evento di questa sera, abbiamo già dei punti fermi: ci saranno 5 giochi per PlayStation VR2, grande protagonista di questo periodo per Sony, "indie di spicco e novità di terze parti" e un'anteprima approfondita su Suicide Squad: Kill the Justice League.

Per il resto, dal PlayStation Blog giapponese sono emersi ulteriori dettagli: la durata dell'evento sarà di 45 minuti e conterrà in totale 16 giochi tra PS5, PS4 e PlayStation VR2. Considerando che cinque di questi sono per il visore e due degli altri giochi sono praticamente già confermati, restano comunque molti misteri da risolvere sui contenuti che verranno presentati questa sera, ma possiamo fare delle supposizioni sulla base di prove e voci di corridoio. Difficile fare previsioni per quanto riguarda i giochi per PlayStation VR2: trattandosi generalmente di progetti "minori" rispetto ad altre produzioni in corso, è possibile che molti di questi siano ancora sconosciuti e vengano annunciati per la prima volta questa sera, oppure potrebbero essere port di titoli già usciti per visori. Considerando che Sony ha previsto 40 giochi nella finestra di lancio del nuovo visore, le possibilità sono innumerevoli, ma forse il maggiore desiderio proibito da parte degli appassionati resta Half-Life: Alyx, nome che ricorre nelle voci di corridoio più selvagge come frutto di una possibile collaborazione con Valve.

I giochi first party dei PlayStation Studios sembra siano esclusi da questo State of Play, visto che il tweet ufficiale di Sony menziona solo novità di terze parti, ma non è detto che non vi sia qualche sorpresa su questo fronte, che potrebbe forse puntare su Marvel's Spider-Man 2 o, più probabilmente, l'espansione Horizon Forbidden West: Burning Shores. 15 minuti saranno dedicati a Suicide Squad: Kill the Justice League, ovvero un terzo dello show, cosa che limita a 30 minuti il tempo totale da dedicare agli altri 15 titoli, per un ritmo che si preannuncia molto serrato. Tra i punti fermi possiamo annoverare anche Destiny 2: L'Eclissi, visto che Bungie ha già confermato la presenza di un nuovo trailer di presentazione per la prossima espansione del gioco. Tolti i titoli per PS VR2, rimangono in ballo 9 giochi tutti da scoprire e non sono pochi. Alcuni di questi saranno sicuramente indie, tra i quali viene da pensare a Little Devil Inside e l'immancabile (per quanto riguarda i pensieri) Hollow Knight: Silksong.

Al di fuori di questo ambito, per quanto riguarda i giochi terze parti è possibile che Capcom sia presente con Street Fighter 6 o Resident Evil 4, quest'ultimo forse all'interno dei titoli VR vista la modalità apposita recentemente annunciata. Tra gli indiziati c'è Final Fantasy 16, che torna sempre fuori quando si parla di eventi Sony nel 2023, trattandosi di uno dei titoli esclusivi di maggior rilievo dell'anno, ma tra le chiacchiere da bar ricorre il nome di Metal Gear Solid, visto che di recente anche fonti piuttosto autorevoli hanno menzionato il titolo, associato forse a un remaster, un remake o una raccolta di qualche tipo. Rimanendo in ambito Konami, anche il fatto che Silent Hill 2 sia previsto (forse) per quest'anno lo fa rientrare nei candidati, così come uno degli altri progetti collegati come Silent Hill: The Short Message. Tra le altre possibilità più concrete troviamo Stellar Blade, mentre meno probabile sembra essere la presenza di grossi titoli come Knights of the Old Republic Remake.