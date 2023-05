AMD: ricavi sopra le aspettative ma CPU e GPU crollano

Arrivano i risultati finanziari anche di AMD, e sebbene si possano definire migliori di quelli di altri concorrenti, anche questi mostrano un andamento decisamente negativo soprattutto per quanto riguarda la divisione centrale riguardante i PC, con CPU e GPU che crollano.

In linea di massima, AMD ha fatto segnare ricavi per 5,4 miliardi di dollari per il primo trimestre dell'anno fiscale, che fa segnare una crescita del 9% annuale rispetto ai concorrenti e sopra le aspettative (molto negative) degli analisti, decisamente meglio di quanto visto presso Intel. Tuttavia, i profitti sul fronte delle azioni sono calati e la prospettiva a breve termine non sembra essere positiva.

Il problema principale risiede proprio nel segmento relativo all'hardware per PC, che ha fatto registrare ricavi per 739 milioni di dollari durante il trimestre, facendo segnare un crollo del 65% rispetto al periodo precedente e confermandosi il settore messo peggio per la compagnia.

I costi di produzione hanno superato le vendite nette, cosa che ha fatto segnare perdite per 172 milioni di dollari nel trimestre in questione, accompagnato anche da un andamento stagnante della divisione Datacenter, che finora era stata sempre molto positiva. Questa è rimasta su 1,3 miliardi di dollari in ricavi, praticamente pari all'anno precedente, ma con introiti operativi calati a causa anche dell'ambiente economico influenzato dall'inflazione, portando a 148 milioni di dollari rispetto ai 427 milioni dell'anno precedente.

La chief financial officer di AMD, Jean Hu, ha commentato riferendo che la divisione Datacenter è ora quella di maggiore trazione all'interno della compagnia, ma è parzialmente frenata dalle performance negativa della sezione computing, i cui costi continuano ad essere alti rispetto ai ricavi.

Per quanto riguarda le previsioni di indirizzo, AMD si dimostra molto incerta sulle possibilità di crescita della divisione Client, mentre più sicura di quella prevista per Datacenter e Embedded. Si prevedono 5,3 miliardi di dollari in ricavi per l'attuale trimestre, cifra che è già al di sotto di previsioni piuttosto conservative da parte degli analisti di mercato (che puntano a 5,5 miliardi). Continuano peraltro ad essere problemi con la gestione dell'inventario sul fronte dell'hardware per PC, con distribuzione ancora non in linea con la domanda sul mercato.