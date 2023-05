Call of Duty: tutti i server saranno offline oggi, 3 maggio, per una manutenzione

Tramite Twitter, Activision ha segnalato che è prevista una manutenzione della durata di 30 minuti per Call of Duty, che avverrà in un momento non meglio precisato tra le 11:00 e le 13:00 del 3 maggio 2023 (orario italiano). I giocatori già online durante l'inizio della manutenzione potranno continuare a giocare, ma potrebbero imbattersi in alcuni errori con l'account o con le funzioni social. Tutti gli altri invece non potranno accedere fino alla fine della manutenzione.

Questo significa che i giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 faranno meglio ad attendere a giocare questa mattina. La speranza ovviamente è che questa manutenzione sistemi i recenti problemi emersi in Call of Duty.

Sottolineiamo che di rado Activision propone manutenzioni di questo tipo per più giochi di Call of Duty in un solo colpo. In precedenza, Call of Duty è stato messo offline per la pubblicazione di Warzone 2.0. In questo caso però è chiaramente legato alla necessità di inserire correzioni: Activision stessa aveva ammesso che c'erano problemi con i server e che stavano lavorando per risolverli.

Purtroppo per ora non abbiamo una lista delle correzioni attese per questa manutenzione di Call of Duty. Speriamo che tra poche ore sia pubblicata una patch note completa.