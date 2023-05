Zelda: Tears of the Kingdom, analista pensa che potrebbe essere nella Top 20 dei più venduti per anni

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un capolavoro. È uscito da pochi giorni ma questa affermazione è stata ripetuta più e più volte da più fonti e direzioni. Il fatto che sia un grande gioco, però, non è cosa da dare per scontato e, soprattutto, non bisogna pensare che sia solo un'affermazione importante per la critica. Il fatto che sia un capolavoro significa prima di tutto che venderà molto e a lungo termine. Quanto a lungo termine? Secondo il noto analista Mat Piscatella, potrebbe essere nella Top 20 dei più venduti per anni.

Precisamente, Piscatella afferma: "Alle volte mi domando se un gioco può resistere per alcuni mesi nella Top 20 dei più venduti. In questo caso mi domando quanti anni passeranno". Il tweet di Piscatella, che vedete poco sotto, è stato condiviso in risposta all'annuncio che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco con il voto più alto di sempre su Opencritic.

Ovviamente si tratta solo di una previsione e non possiamo sapere come andranno le vendite, ma Piscatella è un analista noto ed esperto: di certo sa cosa sta dicendo. Ricordiamo anche che Nintendo di norma è in grado di vendere i propri giochi per anni. Basta vedere le continue vendite di Mario Kart 8 Deluxe, che è spesso tra i più venduti di Switch.

Anche lo stesso The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un buon esempio. Al lancio aveva piazzato 1 milione di unità (anche perché era stato pubblicato insieme a Switch e Wii U era un insuccesso), ma oramai si trova intorno ai 30 milioni, senza nemmeno bisogno di tagliare il modo definitivo il prezzo consigliato.

In breve, è credibile che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continuerà a vendere negli anni e che si riveli un successo. Probabilmente, segnerà ottimi numeri già in questo primo periodo.