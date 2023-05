Zelda: Tears of the Kingdom ha la media voti più alta di sempre su Opencritic

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ufficialmente il gioco con la media voti più alta di sempre su Opencritic. Il collettore di voti aveva già confermato la cosa poco dopo la scadenza dell'embargo delle recensioni, ma vi era la possibilità che mancassero ancora alcuni voti. Ora, dopo alcuni giorni, il gioco è ancora saldamente primo e possiamo quindi considerare il risultato come definitivo.

La media voti su Opencritic di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è 97 su 100. Come i più attenti sapranno, anche Super Mario Odyssey ha una media di 97 su 100. Si tratta quindi di un pari merito? No, perché in realtà entrambi i voti sono arrotondati.

Come indicato da Opencritic tramite Twitter, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha una media di 97,223, mentre Super Mario Odyssey ha una media di 96,811. Entrambi i voti sono stati arrotondati, uno in eccesso e uno in difetto. In terza posizione troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild con un 96, arrotondamento di un 95,905.

Su Metacritic invece la situazione è diversa. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha una media di 96 su 100, ben lontano dalla prima posizione dominata comunque da un altro capitolo della saga. The Legend of Zelda: Ocarina of Time che vanta un incredibile 99 su 100. Anche Breath of the Wild batte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con un 97 su 100.

Ovviamente tutti questi numeri sono più che altro una curiosità. Parliamo di giochi di altissimo livello e qualche punto in più o in meno non cambia il fatto che hanno fatto, fanno e faranno divertire i giocatori.

Vi segnaliamo infine che il director di Tears of the Kingdom avrebbe già delle idee per il prossimo The Legend of Zelda.